بعد قليل.. وصول جثمان المصرى المتوفى فى حادث مرورى بالرياض

جدة - نرمين السيد - يصل فى الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب المصرى رمضان رشاد حامد حافظ، ابن محافظة الفيوم، المتوفى فى الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ إثر حادث مرورى، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 648 والتى غادرت مطار الملك خالد الدولى بالرياض فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، مشيرا إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم شحن جثمان الشاب المصرى رمضان رشاد حامد حافظ إلى مصر على نفقة الدولة، بعد أن تعرض لحادث مرورى، ومناشدة أقارب الشاب المتوفى بتدخل الوزارة شحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شحن الجثمان.

ونوه الملحق العمالى إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وقدم أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، واجب العزاء لذوى المتوفى نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤكدا لهم أن الوزارة، والقنصلية، ومكتب التمثيل العمالى بالرياض تحت أمرهم فى أى وقت وأننا موجودين لخدمتكم.

وأشار الملحق العمالى إلى أن العامل المتوفى يبلغ من العمر 53 عاما من أبناء محافظة الفيوم وتوفى نتيجة تعرضه لحادث مرورى أثناء عبوره الطريق بحى البطحاء مدينة الرياض، وبمراجعة تقرير المرور تبين أن سبب الحادث هو عبور العامل الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة أدى إلى وفاته فى الحال، وعليه تم إثبات نسبة الخطأ على العامل 100% وعدم وجود خطأ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث.

وتقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام فى الرياض السفير طارق المليجى، والملحق العمالى بالقنصلية أحمد رجائى.

وجدد نائب رئيس اتحاد المصريين شكره لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالى بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.