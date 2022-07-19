عاجل- الحكومة ترد على رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها. وشددت على استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال أى حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعى، وإجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقى العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلى فى حالة الأعراض البسيطة. وأشارت الوزارة إلى أن نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات العادية، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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