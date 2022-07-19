حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 50 من اصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجارى.





وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على الحقول الإرشادية لفول الصويا بناحيه خلوة سنهره بمركز طوخ، كما استقبلت المديرية، رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة وتم عقد اجتماع لمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية ووقف حالات التعدى فى المهد والإزالة الفورية أن وجدت، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، كمت تم عقد اجتماع للتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة واستمرار عمل لجان منع التعديات والتصدى لأى تعديات فى المهد، كما تم عقد اجتماع مشترط بين مديريتى الزراعة والطب البيطرى، لمناقشة استعدادات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت فى الرابع عشر من يوليو الجارى، كما تم متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية وذلك لمتابعة أعمال حماية الأراضى، ومنع أى تعديات على الأرض الزراعية، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى، كما تم متابعة الزراعات الصيفية وخاصة القطن والذرة والأرز، كما نظمت مديرية الطب البيطرى، ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وترقيم الماشية، كذلك تم إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إذ تم المرور على الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها خاصة محاصيل القطن والذرة، وأيضا متابعة إجراءات منع التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية فى مراكز كوم حمادة، ووادى النطرون، رشيد، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية عن انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى 10 وحدات بيطرية على مستوى المحافظة، بهدف السيطرة على مرض الحمى القلاعية.

وعقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية اجتماعا موسعا، للتحضير لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتمت مناقشة تعليمات وزير الزراعة حول أهمية الثروة الحيوانية للدولة وللمربيين، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة السويس، الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، إذ تم المرور على لجان التحصين لمتابعة أعمالهم، والخاصة بلجان الطب الوقائى والمجهزة باللقاحات والأدوات اللازمة للتحصين وقسم الإرشاد البيطرى والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشية.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات الذرة والأرز بنواحى المحافظة، كما تم عقد اجتماع بالإدارة الزراعية بالزرقاء للتشديد على ضرورة التواجد الميدانى الدائم والانتشار الموسع لإحكام السيطرة على كامل الزمام الزراعى بنطاق المحافظة والتدخل الفورى حال رصد أى محاولة للتعدى على الرقعة الزراعية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عن رفع الحالة القصوى للحد من الإصابة بالآفات بجميع المحاصيل الحقلية واستمرار الرش الوقائى للقطن خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن تكثيف حملات للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع،كما تم عقد عدد من الندوات الإرشادية لمربى الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، واطلاعهم على افضل الأساليب لتربيتها.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث ناشدت المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية، كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا عن استعداها لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر انطلاق إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وذلك بدءا من الخميس 14 يوليو 2022، داخل جميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر حيث سيتم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة، استكمالا لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء متابعة الزراعات بمزرعة التسمين بمدينة طور سيناء، كذلك الصوب بالوحدة البستانية بالمديرية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.