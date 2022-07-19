عاجل- أول رد من وزير التربية والتعليم على ضم خامسة وسادسة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، فى تصريحات صحفية له، "كل ده كلام فارغ، المناهج الجديدة تصل إلى 5 ابتدائى هذا العام 2022 - 2023، ونستمر فى التطوير عام تلو الآخر بلا أى ضم للسنوات مثل هذه الأكاذيب".

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، مفادها وزارة التربية والتعليم تنتوى ضم الصفين الخامس والسادس الابتدائى فى نظام التعليم الجديد 2.0، حيث يلتحق طلاب الصف الخامس بالعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، بالصف الأول الإعدادى فى العام التالى، دون المرور بالصف السادس.

ويصل قطار نظام التعليم الجديد 2.0 إلى محطة الصف الخامس الابتدائى خلال العام الدراسى الجديد 2022 - 2023، ويستهدف هذا النظام تنمية مهارات الفهم والتحليل وحل المشكلات لدى النشء، بعيدا عن الحفظ والتلقين والاسترجاع.