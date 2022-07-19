وزيرة الهجرة تهنئ أول مصرية وعربية تفوز بجائزة تدريب ذوى القدرات فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا بالمدربة ياسمين أمين، هنأتها خلاله بما حققته من إنجازات بارزة مع فريق ذوى القدرات الخاصة بولاية تكساس الأمريكية، خلال المنافسات الخاصة بهم، لتصبح أول مدربة مصرية وعربية تفوز بجائزة مدرب العام لأولمبياد ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.





وأكدت وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بنجاحات المصريين فى مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضى، مضيفة أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد قوتنا الناعمة، ويدعم صورة المصريين ونجاحاتهم فى مختلف المجالات.

من ناحيتها، أوضحت ياسمين أمين أن إنجازها جاء تكليلا لمثابرة وسعى دؤوب مع فريق "بلانو تكساس" لذوى القدرات الخاصة، حيث تم اختيارها أحسن مدرب خلال العام 2022، بعد نجاحها بإحراز نتائج مبهرة مع فريقها خلال العام، برغم تداعيات وباء كورونا المستجد، لتحقق نجاحاتها بشكل تطوعى مع ذوى القدرات الخاصة.

كما أعربت ياسمين عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لما تقدمه من جهود بارزة، وحرصها على المتابعة المستمرة لنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن اتصال وزيرة الهجرة لتهنئتها كان تكريم أحلى وأكبر من الشهادة، ورسالة تحفيز كبيرة أن مصر تقف فى صف أبنائها، وهذا هو العهد بقيادتنا السياسية.

وعن بداية رحلتها، وضحت ياسمين أمين أنها وصلت الولايات المتحدة عام 2019، فيزا طالب دولى، تخصص تربية خاصة، حتى حصلت على درجة الماجستير، مضيفة أنها شاركت مع المنتخب المصرى فى سباحة المسافات الطويلة، وبشكل خاص سباحة الزعانف، مضيفة أنها عملت على مدار 12 عاما مع ذوى القدرات الخاصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت ياسمين أنها درست فنون السباحة بشكل خاص، وبعد المرور بعدة اختبارات حصلت على الاعتماد، لتبدأ فى تدريب فريق من 42 سباحا من ذوى القدرات الخاصة، بمختلف تحدياتهم الذهنية والسلوكية والحركية.