انت الان تتابع خبر.عاجل – تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية لـ”الثانوية العامة” على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة الشعبة علم رياضة منذ قليل، بتداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجنة ربع ساعة فقط .

ونشرت أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسى 2021،2022، الدور الأول.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيق العاجل الذي يجري حالياً للإعلان عن هوية المتسبب في تسريب عدد من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي