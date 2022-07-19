انت الان تتابع خبر يا أصحاب المعاشات جاءكم القرار الهام : صرف أكثر من 17 مليار جينه خلال أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعي قطاع كبير من أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية في معرفة موعد معاشات أغسطس 2022، خاصة بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، واقترب شهر يوليو الجاري.

وتقدر التكلفة الإجمالية التي سوف يتم صرفها لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد من معاشات أغسطس 2022، حوالي 22 مليار جنيه، بالاضافة إلي الزيادة الجديدة التي تقدر بحوالي 8 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يتم البدء في معاشات أغسطس 2022 في أول الشهر القادم في جميع منافذ الصرف المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وسط تطبيق كامل للإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل تواصل منافذ الصرف اليوم الثلاثاء في صرف معاشات يوليو 2022 لأصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي.