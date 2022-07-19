انت الان تتابع خبر عاجل – قطع مياة الشرب عن هذه الأماكن بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه عن قطع مياة الشرب اليوم االثلاثاء موافق 19 يوليو 2022 عن مدينة ناصر وتوابعها، وضعف المياه بمدينة الواسطى وتوابعها

وأوضحت مياة شرب بني سويف، أنه قطع المياة لفترة ساعتين بداية من الساعة التاسعه حتى الساعة الحادية عشر ظهراً. من نفس اليوم بسبب أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.