وزير الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضى السكنية المتنوعة بمدن الصعيد الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 10:26 صباحاً -

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالا كبيرا على حجز قطع الأراضي السكنية المتنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً ) بإجمالي 3677 قطعة أرض، والمطروحة بـمدن الصعيد الجديدة، موضحاً أن إجمالي عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز من الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بلغ 37619 مواطنا حتى امس الأول، و12731 منهم سددوا جدية الحجز، مضيفا أن الحجز مستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21/7/2022.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن قطع أراضي الإسكان المتوسط "محور الأراضى" 1760 قطعة أرض، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز لها 18891 مواطنا، والمطروحة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة)، مضيفا أن عدد من قام بسداد جدية الحجز بلغ 8083.

وقال: تم طرح 1740 قطعة أرض إسكان متميز، وبلغ عدد المواطنين الذين قاموا بسحب استمارات لحجزها 14360 مواطنا، والمطروحة بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة)، بينما بلغ عدد من سددوا جدية الحجز 4117.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً تبلغ 177 قطعة، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات لحجزها 4368 مواطنا، والمطروحة بمدن (أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة )، فى الوقت الذى قام 531 مواطنا بسداد جدية الحجز.