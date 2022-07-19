تعليمات عاجلة لمديريات التعليم بشأن الطلاب العائدين من الخارج

جدة - نرمين السيد - ووجه الخطاب إدارة شؤون الطلاب بجميع الإدارات التعليمية بالمديريات المختلفة، بالآتى:

تسكين الطلاب العائدين من الخرج والحاصلين على شهادة أبناؤنا فى الخارج "اجتاز"، وفقا للصف الدراسى الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد مستوى.

عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب أبناؤنا فى الخارج الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادى "اجتاز"، والراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى المختلفة ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين فى عين شمس.

لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادى بمدارس المسار المصرى، حيث إن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالى لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.

لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب الحاصلين على شهادة نجاح فى صف دراسى من مدارس المسار المصرى، حيث أنها مدارس مصرح لها بتدريس المناهج المصرية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية.

فى جميع الأحوال يتم الاطلاع على جواز سفر الطالب للتأكد من تاريخ عودته إلى مصر، وأحقيته فى الالتحاق بنوعيات المدارس المختلفة فى مصر.

يتم عقد امتحان تحديدى المستوى للطالب عند عودته لأرض الوطن وليس بامتحان مجمع بجدول موحد.