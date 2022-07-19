ضبط مخالفات الإسكان الاجتماعى بمدينتى العبور وقنا الجديدتين (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقارى، إنه تم شن حملتين لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعى بمدينتى العبور الجديدة وقنا الجديدة، للتأكد من التزام المواطنين بضوابط قانون الإسكان الاجتماعى، وعدم بيع الوحدات المدعومة من الدولة، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك بالتعاون مع جهازى المدينتين.





وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بشن حملة مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعى بحى الحرية بمنطقة الـ2600 فدان، للتأكد من التزام المواطنين بالقانون، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وفى ذات السياق، وجه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا بالمرور الدورى على وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة من قبل مأمورى الضبطية القضائية وإدارة الأمن بالجهاز لضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم، لافتا إلى أنه تم شن حملة على عدد من الوحدات المخالفة بالمدينة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

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