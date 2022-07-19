تسجيل 1694 من راغبى العمل منهم 15 «قادرون باختلاف» فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 33 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم، وصرف 5868 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلاً عن تسجيل 123 عاملاً جديد بالمنظومة.





وأشار الوزير إلى أن المديرية عينت 456 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 4 شباب "قادر باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1694 من راغبى عمل منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 508 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - فى تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى- إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، بالتفتيش على 197 منشأة، وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عمل 9 حملات تفتيشية على 17 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم بحث 42 شكوى عمالية فردية.

وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 102 منشأة، يعمل بها 1550 عاملا، وتحرير 31 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.