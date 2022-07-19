الساعة بجنيه.. إنشاء 5 محطات «كايرو بايك» فى القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة القاهرة فى إنشاء 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبدالمنعم رياض وشارعى الفلكى وعبدالخالق ثروت، استعدادا لبدء التشغيل التجريبى ضمن الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع.





وأكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المشروع الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، وتسعى المحافظة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحى والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة.

وينشر مشروع كايرو بايك، استخدام الدراجات وتعزيزها كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة، وهو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فنى وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.

وأشار عبدالعال، إلى أن محافظة القاهرة ستكون الرائدة فى تطبيق هذا المشروع كون تلك المنظومة هى الأولى من نوعها فى مصر نظرا لأن التجارب السابقة كانت تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة أو فى نطاقات ضيقة أخرى.

وأكد أن فكرة منظومة مشاركة الدراجات تعتمد على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع وهو ما سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتى والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة فى أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى، مضيفا ان القاهرة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال النقل خصوصا تلك التى تقلل من التلوث.