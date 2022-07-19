وزارة التنمية المحلية: 36 مليار جنيه لنظافة وتحسين البيئة وتغطية المجاري المائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:28 صباحاً - كشفت وزارة التنمية المحلية عن برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة حيث تم صرف مبلغ 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة تغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الأعمال شراء عدد 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة ورفع تراكمات قدرها ( 47 مليون طن ) منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية ، 31 مليون طن متولد يومي وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 125 مدينة وحى وعدد 600 قرية وتنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلى ببعض المحافظات.

رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي:

وأوضحت الوزارة أنه تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العامين الماضيين ، وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15,5 مليون طن بعدد 53 موقعا بالمحافظات.

أما المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة، وتم تسليم عدد (7 ) محطات وسيطة متحركة و جار تنفيذعدد (72 ) محطة.

اما المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذعدد (24) محطة وسيطة ثابتة وتم تسليم عدد (13 ) محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ (11) محطة.

المدافن الصحية الآمنة فمن المخطط تنفيذعدد (39) خلية دفن صحية ، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (16) مدفن و جارى تنفيذ (23) مدفن .

ومصانع المعالجة والتدوير فمن المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (8) مصانع و جار إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنعا، ومن المخطط تطوير 4 محطات لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء وجار التنفيذ.

كما حرصت الوزارة على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وأشارت الوزارة أنه حرصاً من الوزارة على إعداد قاعدة بيانات للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية فقد تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدم نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

هذا بخلاف المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتى ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالى تكلفة 126 مليون دولار.

رفع نواتج تطهير الترع والمصارف:

لفتت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارتي الموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى لتفعيل المشاركة المحلية فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع وصول المخلفات إليها وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز إدارى بكل محافظة ليصبح الوضع الحالي بعدد ( 37 ) مركزا إداريا بعدد ( 20) محافظة، وبلغ إجمالى المخلفات التى تم رفعها حتى تاريخه ( 90 ألف طن ).