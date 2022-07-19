بدء فعاليات اليوم الثاني من حوار بيترسبرج للمناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 09:28 صباحاً - بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقد انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لحوار بيترسبرج للمناخ بعنوان "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" بمشاركة وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف امس الاثنين .

وافتتحا وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فعاليات حوار بيترسبرج للمناخ.

كما ادلي صباح امس الاثنين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لبرلين تصريحات صحفية وذلك علي هامش مشاركة حوار بيترسبرج للمناخ.

ويذكر ان التقي وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اول امس الاحد السكرتير التنفيذي المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "إبراهيم تياو" وذلك قبيل المشاركة في حوار بيترسبرج للمناخ بمدينة برلين