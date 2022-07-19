رئيس جامعة القاهرة يهنئ أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجديد

جدة - نرمين السيد - يهنئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب وعضو مجلس الشيوخ والمجلس القومى للمرأة، بمناسبة انتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية والتى تعد منارة لنشر الفكر والثقافة فى مصر والعالم، متمنيا له مزيد من النجاح والتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد.





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