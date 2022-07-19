طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، عند تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، فى ثامن أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022.





واستقبلت لجان سير الامتحان الطلاب قبل بدء الامتحان بالعصا الإلكترونية، بنحو نصف ساعة، للتفتيش عن الأداوات التكنولوجية التى قد يستخدمونها فى الغش مثل "سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا" وغيرها.

ويستخدم مسؤولو أمن اللجان العصا الإلكترونية لتفتيش طلاب الثانوية العامة أكثر من مرة خلال اليوم الامتحانى، الأولى أثناء دخول الطلاب مع فتح أبواب اللجان، والثانية داخل الفصول الامتحانية، والثالثة قبل توزيع كراسات الأسئلة ويكون التركيز على الديسكات للتأكد من عدم إخفاء أى أدوات داخلها، أما المرة الرابعة فتكون بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة إلى جميع لجان سير الامتحان فى المواعيد المحددة.

وتوضع أوراق الامتحانات فى مظاريف مغلقة داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأرقام سرية، وتنقل من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة، ولا تفتح إلا بموجب محضر تحت مسؤولية رئيس لجنة سير الامتحان مباشرة.

ويدخل الطلاب إلى الفصول الامتحانية قبل بدء وقت الإجابة بنحو 5 دقائق، لإجراء عمليات التفتيش بالعصا الإلكترونية للطلاب والمقاعد، وملء البيانات فى ورقة الإجابة "البابل شيت".

وينتهى طلاب شعبة الرياضيات الذين يصل عددهم إلى 100 ألف و213 طالبا وطالبة، من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية عند الساعة الحادية عشرة ظهرا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب باستخدام الآلة الحاسبة غير المبرمجة فقط في الامتحانات.

ويصل قطار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، إلى محطته الأخيرة بعد غد الخميس الموافق 21 يوليو الجارى، إذ يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة وعلم الاجتماع للشعبة الأدبية.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إجراءات تصحيح الامتحانات تجرى أولا بأول، مشيرا إلى إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الجارى.