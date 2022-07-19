أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورش عمل فى إطار "حوار الخبراء" لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.

القاهرة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا ومؤتمرًا صحفيًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

القاهرة

تُسيّر جامعة الأزهر قافلة طبية إلى منطقة الأباجية بالقاهرة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

القاهرة

تُسيّر شركة "مصر للطيران" 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة واحدة من جدة إلى برج العرب، ورحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى القاهرة.

القاهرة

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدورة الثانية من بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، تحت شعار "صورة من بلدى"، وذلك بقاعات العرض بمركز محمود مختار الثقافى.

القاهرة

يُعرض عدد من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، ضمن برنامج المهرجان القومى للسينما المصرية فى دورته الـ24، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بسينما الهناجر بساحة الأوبرا.

القاهرة

تعقد إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة للمهرجان، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة جلسة نقاش مفتوحة حول الأطفال فى مناطق الصراعات المسلحة وسبل حمايتهم ومنع استغلالهم أو توظيفهم.

بكين

تجرى المفوضية الأوروبية مباحثات تجارية رفيعة المستوى مع الصين، عقب محاولات من جانب الأعضاء الـ27 فى التكتل الأوروبى لتنظيم تلك المباحثات خلال الأشهر الـ3 الماضية.

واشنطن

يستأنف البيت الأبيض فتح أبوابه لجولات الزيارات العامة، بعد توقفها لعامين بسبب جائحة كورونا.