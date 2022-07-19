طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان فى هذه المادة

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة "شعبة علمى الرياضة"، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتى تأتى فى المحطة قبل الأخيرة من ماراثون الثانوية العامة 2022.





ومن المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، والأدبى، يوم الخميس المقبل 21 يوليو الامتحان فى مواد "الأحياء، والإستاتيكا، والفلسفة والمنطق.

الغش فى امتحانات الثانوية 2022

ذكرت غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات أنه تم تلقى عدة ملاحظات خلال اداء امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت الغرفة، فى بيان اليوم الأحد، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى تمكنوا من رصد 7 حالات غش منها حالتين غش فى مادة الجيولوجيا بمحافظة الشرقية، و4 حالات غش فى مادة علم النفس بمحافظات "الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية" وحالة غش واحدة فى مادة التفاضل بمحافظة المنوفية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

امتحانات الثانوية العامة 2022

ورصدت الغرفة إغماء الطالبة "ن.ا.ا" بإدارة مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلها لمستشفى مدينة نصر وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الطالب ك.ز.ن بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا ونقله لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة له.

تم نقل الطالبة "ن.ص.م" بإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى بيلا المركزى، لإصابتها بمغص كلوى وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء المدرس ط. ر، المراقب بلجنة أبو بكر بمحافظة مطروح ونقله للمستشفى العام وعمل الإسعافات اللازمة له.