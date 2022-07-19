طقس اليوم.. الأرصاد تواصل التحذير وتعلن عن ظاهرة تصل لـ القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على الأنحاء كافة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.. كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة الطقس اليوم

فيما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية نشاط فى حالة الرياح على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 30 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 24

نخل 36 18

نويبع 37 26

طابا 35 25

كاترين 34 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 27

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

حلايب 35 28