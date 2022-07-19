دار الإفتاء تحارب التنمر بـ إجراء عاجل على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - التنمر

وقالت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر، فحَرَّمت الإيذاء بكلِّ صوره وأشكاله، ومنه التنمر الذى يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من المتنمر، والتى يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه".

وأضافت: "جميع صور السخرية والاستهزاء مذمومةٌ شرعًا، ومَجَرَّمةٌ قانونًا؛ وذلك لما تشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمينِ، إضافةً إلى خطورتها على الأمن المجتمعى".

عقوبة التنمر

ويتصدى أول قانون لـ التنمر، والذى صدَّق عليه، مؤخرا، الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لاقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة.

ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.