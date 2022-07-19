تحويلات مرورية لتفادى كثافات توسعة محور 26 يوليو (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت "المرور"، فى بيان لها، إنه تمت إعادة فتح الطريق فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، مع استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان فى اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوى إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو لمسافة كيلو متر تقريبا ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيس اتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوى.

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

نشرة الحالة المرورية مساء أمس الإثنين

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بــ "الراديو 9090"، إن معدلات حركة سير السيارات خلال فترة الذروة المسائية متوسطة، وشهدت بعض الكثافات بعدد من المحافظات، خاصة مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية اليوم الاثنين.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو9090"، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وعند منطقة سيدى جابر ومنطقة باب شرق للقادم من محرم بك ومتجه إلى طريق الجيش، وفى منطقة خالد بن الوليد.

وفى محافظة الغربية ظهرت أحجام فى مدينة طنطا شارع المديرية للمتجه إلى ميدان الساعة ويفضل سلوك محور طه الحكيم، ومحافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع محور الاستثمار تقاطعه مع شارع محمد على، ومحافظة الشرقية تنحصر فيها الأحجام فى شارع النقراشى.

ومحافظة القليوبية شهدت أحجاما للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه إلى الطريق الزراعى والمؤسسة ومتجه للأقاليم ويفضل سلوك محور بنها الحر، وأوضح صابر أن جميع الطرق الدائرية الحركة المرورية فيها تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى بما فيها محور 26 يوليو.

كما شهدت محافظة الجيزة بعض الكثافات للقادم من كوبرى 15 مايو ومتجه إلى ميدان لبنان ناصحا بسلوك محور روض الفرج، أو الدائرى الأوسطى الذى يعمل بشكل مرض وطبيعى، أو كوبرى تحيا مصر للخارج من القاهرة ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر.

وشهدت محافظة القاهرة، أحجاما متوسطة عدا منطقة وسط البلد التى تشهد أحجاما عند منطقة شارع بورسعيد والموسكى والمتجه للعتبة والموسكى ناصحا بسلوك نفق الأزهر، كما شهد صلاح سالم أحجاما عند منطقة الأجهزة ناصحا بسلوك محور النصر، وظهرت أحجام فى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية ويفضل سلوك المسطح الأرضى بلطفى السيد.

وأوضح صابر أن جميع الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة جميعها تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مشيرا إلى أن كورنيش النيل شهد بعض الأحجام عند منطقة الساحل للمتجه إلى وسط البلد.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 190، والعتبة 361، وجراج التحرير 532 والأوبرا 510 مكانا خاليًا.

وأكد اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، على نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق، كما وجه اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ووجه اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، تنفيذا لتوجيهات العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية.