درجات الحرارة خلال 6 أيام.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتواصل التحذير

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تواصل نسبة الرطوبة ارتفاعها خلال هذه الفترة، محذرة من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط خلال اليوم وغدا الأربعاء، مشددة على المصطافين أهمية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط، ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف.

نسبة الرطوبة اليوم

ولفتت إلى أن هناك مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية ستشهد نشاطا فى حالة الرياح على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربيةز

فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.