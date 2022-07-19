الذرة المشوى يكتب قصة كفاح سيدتين فى شوارع 6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - هذا ما رصدته عدسة "دوت الخليج"، وتحديدا فى أحد شوارع الحى الرابع بمدينة 6 أكتوبر فى محافظة الجيزة، حيث رصدنا سيدتين تقومان بشواء الذرة على الطريق، منذ ساعات النهار، وحتى أوقات متأخرة من الليل.

وربط عديد من الدراسات، كما ذكر موقع "ويب طب"، استهلاك الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والسرطان وداء السكرى من النوع الثانى والسمنة.

فوائد الذرة المشوي

وأكدت الدراسات أن الذرة تحتوى على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذى يدعم ضغط الدم الصحى ووظيفة القلب ويمنع تقلصات العضلات.

تعزيز صحة القلب والشرايين

تبعًا للدراسات فإن زيت الذرة الغنى بالأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة والضرورية لتعزيز صحة القلب والشرايين مثل الأوميغا 3 قد يساعد فى: خفض مستويات الكولسترول الضار LDL فى الدم، وذلك عن طريق الحد من امتصاصه فى الجسم، تقليل فرص انسداد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

الوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية

يحتوى زيت الذرة على حوالى 60% من مكوناته دهون غير مشبعة و25 -30% دهون أحادية غير مشبعة، وحوالى 10 إلى 15% من الدهون المشبعة، كما أن الذرة مصدر غنى بعنصر البوتاسيوم المهم فى تنظيم ضغط الدم والمسؤول عن الحفاظ على اتزان السوائل فى الجسم، فكل 100 غم من الذرة تحوى ما يقارب 270 ملغم من البوتاسيوم.

الحماية من فقر الدم

بسبب كون الذرة الصفراء مصدرًا للحديد وحمض الفوليك، فإن لها دورًا فعالًا فى الوقاية من الإصابة بفقر الدم Anemia إذ يعتبرالحديد مكون أساسى فى كريات الدم الحمراء.

تعزيز صحة الجهاز الهضمى

من فوائد الذرة الصفراء أنها إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التى تساعد فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى، إذ أنها: ملين طبيعى تساعد على الوقاية من الإمساك والبواسير، تعمل على تخفيف أعراض القولون العصبى، وتمدنا كل 100 جرام من الذرة الصفراء النيئة بما يقارب 2 جرام من الألياف الغذائية، ويوصى عادة بتناول كمية يومية من الألياف الغذائية لا تقل عن 25-30 جراما، ولكن أغلب الأشخاص لا يتناولون هذه الكميات فى أغلب الأيام، مما قد ينتج عنه الإصابة بالتلبكات المعوية والإمساك.

إمداد الجسم بالطاقة

تعتبر الذرة من الخضار العالية بالنشويات والسعرات الحرارية، حيث كل 100 جرام منها تمدنا بما يقارب 86 سعرة حرارية، وبهذا قد تدخل الذرة الصفراء فى حميات زيادة الوزن وعلاج النحافة.

صحة البشرة والعيون

بما أن الذرة هى مصدر غنى بفيتامين أ، والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة اللازمة لتحييد الجذور الحرة، فإن من فوائد الذرة الصفراء أن تناولها يساعد على مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم فى السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعى الذى قد يرتبط مع التقدم بالعمر.

تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات

بسبب احتواء الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الفعالة مثل الفينول والبيتا كاروتين وفيتامين هـ، وفيتامين ج، والألياف، فإن الذرة فعالة جدًا فى تعزيز المناعة وتحييد الجذور الحرة ومكافحة الالتهابات المختلفة، تساعد على مكافحة سرطان الثدى وسرطان الكبد، تساعد الألياف فى الوقاية من سرطان المستقيم وسرطان القولون، سرطان الرئة وسرطانات الفم.

