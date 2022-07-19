بسام راضى: الرئيس سيلتقى مع عدد من كبار المسؤولين الألمان اليوم

جدة - نرمين السيد - كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن أنه يجرى حاليا، ترتيب بعض اللقاءات لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كبار المسؤولين فى ألمانيا، أحدها مع وزيرة الخارجية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية ندى رضا.

وقال متحدث الرئاسة، إن مصر ستقدم أجندة محددة فى قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، لافتا إلى أن الدول النامية تأثرت كثيرا بقضية التغيرات المناخية، بارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والتصحر.

وأشار إلى أن هناك تعهدات من الدول الكبرى فى مساعدة تلك الدول فى التغلب على العوامل، من خلال أزمة من المبادرات منها جزء تنموى، وآخر خاص بالمساعدات المالية.

ولفت إلى أن مصر تتجه للطاقة الأخرى من الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر أكبر مزرعة كهرباء للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان بأسوان.

وأوضح السفير بسام راضى أنه كانت هناك مقابلات أمس واليوم مهمة للغاية، حيث التقى الرئيس أمس الإثنين مع شركة ألمانية فى تطوير الترسانات البحرية، وأكبر شركة فى صناعة السفن، وكذلك لقاء مع الرئيس الألمانى، والذى كان عنده حرص للاستماع لتقديرات الرئيس السيسى حول الوضع الراهن خاصة فى ليبيا وتحديدا بشأن الهجرة غير الشرعية.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أنه كان هناك تقدير لاستضافة مصر 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، لا يعيشون فى مخيمات أو مناطق معينة، ويتمتعوا بجميع الحقوق الطبيعية.