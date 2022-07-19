باحثة: زيارة الرئيس السيسى لألمانيا حلقة فى سلسلة السياسة المصرية منذ 2014

جدة - نرمين السيد - قالت مها علام الباحثة فى العلاقات الدولية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا جزء من دبلوماسية مصر النشطة سواء داخل أو خارج الإقليم.





وأضافت مها علام، خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الزيارة جزء من التعاطى المصرى مع القضايا الإقليمية والعالمية، كما أن الزيارة وما تناقشه من ملفات تبين بعدا آخر وهو أن الأمن التقليدى ليس هو الحاكم للعلاقات الدولية، ولكن هناك أبعاد أخرى أهم مثل الغذاء والمناخ والطاقة.

وأوضحت أن الرئيس السيسى أشار إلى أزمة الديون فى خطابة اليوم، مؤكدة أن الزيارة حلقة فى سلسلة السياسة المصرية منذ 2014، لافتة إلى أن توقيت الزيارة مهم جدا فى ظل الأزمة الأوكرانية ووجود مشاكل فى إقليم الشرق الأوسط ومشاكل إفريقية والاستعدادات لقمة المناخ فى نوفمبر.