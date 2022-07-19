فايز فرحات: مصر تتحول بقوة لتكون نقطة توافق والتقاء لمصالح القوى الدولية

وأضاف فرحات، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، الذى يقدمه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ودول أوروبا ينظرون إلى مصر، باعتبارها نقطة توافق للقوى الدولية، بفضل إرادة حكيمة مصرية لملفات ذات الصلة فى المجتمع الدولى.
وأوضح أن مصر جزء من حل للمشكلات الدولية وليست جزء من صناعة المشكلات، مؤكدا أن مصر جزء لحل مشكلة الطاقة والتغير المناخى ومواجهة الإرهاب.
ولفت مصر استطاعت إلى حد كبير فى تغيير نظرة القوى الدولية لملف حقوق الإنسان، من خلال الخطوات التى اتخذتها، من خلال فرض مفهومها عن حقوق الإنسان بالمعنى الشامل، وكان ذلك جزء من الخطاب المصرى.
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