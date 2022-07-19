البابا تواضروس يعزى فى رحيل القس إسحق الصموئيلى

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون ولمجمع رهبان الدير فى وفاة الراهب القس إسحق الصموئيلى، والتمس عزاء سمائيا لأسرته المباركة ومحبيه، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة.





وتوفى اليوم، الأب القس إسحق الصموئيلى الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون عن عمر 73 سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لحوالى 45 سنة.

ولد الأب المتنيح فى 18 فبراير 1949م.، وترهب فى 28 ديسمبر 1977م.، وسيم كاهنا فى 18 ديسمبر 1983.

أقيمت صلوات تجنيزه اليوم فى ديره، بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير، وكثير من الآباء الكهنة والرهبان ومحبيه.