البابا تواضروس يعزى فى رحيل القس إسحق الصموئيلى

وتوفى اليوم، الأب القس إسحق الصموئيلى الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون عن عمر 73 سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لحوالى 45 سنة.
ولد الأب المتنيح فى 18 فبراير 1949م.، وترهب فى 28 ديسمبر 1977م.، وسيم كاهنا فى 18 ديسمبر 1983.
أقيمت صلوات تجنيزه اليوم فى ديره، بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير، وكثير من الآباء الكهنة والرهبان ومحبيه.
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