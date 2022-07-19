محافظ مطروح يشيد بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ مطروح خالد شعيب، بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأفراد وتعاونهم مع المحافظة خاصة فى قطاع التعليم؛ باعتباره أهم القطاعات التى تبنى عليها جميع القطاعات التنموية الأخرى مع بناء العقول وتوفير الكوادر البشرية وما يقوم على ذلك من تنمية شاملة فى كافة المجالات.





جاء ذلك خلال حضور محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الاحتفالية التيى نظمتها مديرية التربية والتعليم؛ لتكريم جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بمنظومة التعليم بإدارة العلمين التعليمية. وأكد محافظ مطروح - فى بيان - تقديم الدعم لكافة جهود المجتمع المدنى والأفراد للمشاركة لتطوير التعليم بالمحافظة سواء بالإمكانيات أو الدعم المادى أو المعنوى، بالتعاون بين الجهاز التنفيذى والارتقاء بالخدمات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات والتعاون والتنسيق المستمر لتحقيق أقصى استفادة لأهالى المحافظة خاصة بالقرى الأكثر احتياجا. ووجه المحافظ الشكر والتقدير لدور الجمعيات والمؤسسات المدنية والأفراد من أهالى مطروح وخارجها، ودورها الفاعل خاصة بمدينة العلمين؛ ليواكب النهضة التنموية والقومية على أرضها والدعوة لتضافر الجهود للمساهمة فى تقديم الخدمات والتيسير على الطلاب فى تلقى مزيد من العلم والذى نسعى جميعا إلى تحقيقه فى إطار تحقيق الهدف الأسمى لبناء الإنسان علميا واجتماعيا واقتصادية. وفى نهاية الاحتفال كرم المحافظ مجموعة من المؤسسات والأفراد الداعمين للمنظومة التعليمية ب مدينة العلمين والإدارة التعليمية وفريق الجودة.

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