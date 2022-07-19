عاجل- السيسى يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال الألمان

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، فى مائدة مستديرة فى برلين مع عدد من ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أعرب عن ترحيبه بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكدا حرص مصر خلال الفترة القادمة على الاستمرار فى تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك على غرار النماذج الناجحة فى هذا الصدد بين مصر والعديد من الشركات الألمانية العملاقة، وفى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الألمانية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما فى المنطقتين العربية والإفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخرا فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة لتعظيم إمكاناتها الكامنة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس على تعزيز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الألمانية فى مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية، معربا عن تقديره للدور الذى تقوم به كبرى الشركات الألمانية فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ومشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة القطاعات.

من جانبهم، أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر والتطور والتنامى الملحوظ فى الاقتصاد المصرى، لاسيما من خلال التدابير التى تم اتخاذها للإسراع من عملية التنمية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، والتى أسهمت فى أن تكون مصر نموذجا وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيد التنموى على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة على المستوى الدولى، مع الإعراب عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة بها، لاسيما فى قطاعات الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاتصالات وصناعة السيارات ووسائل النقل.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلى الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، فى حين أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشددا على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا، والترحيب فى هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة فى مصر.