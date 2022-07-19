وزيرة البيئة: مصر لديها تجارب ناجحة فى مجال الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لديها تجارب ناجحة فى الطاقة النظيفة والمتجددة، أهمها مبادرة "إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، ومحطات تحلية المياه.





وقالت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دى إم سى”، عبر فضائية “دى إم سى”، إن هناك أيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات، فى إعادة تدوير المخلفات للحد من التلوث. وتابعت وزيرة البيئة، أن القارة الإفريقية أقل 4% من الانبعاثات الحرارية، ولكنها القارة الأكثر تضررا من التغيرات المناخية التى تحدث بالعالم. وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الرئيس السيسى، وجه منذ عام ونصف لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ليكون لدينا رؤية بعيدة المدى فى القضية.

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