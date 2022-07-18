أخبار مصرية

الرئيس السيسي يهئ منتخب اليد لفوزه بكأس الأمم الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 11:23 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد، لفوزه ببطولة أفريقيا لكرة اليد.
وقال الرئيس السيسى فى بيان: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وأود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحداً من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا