عاجل- السيسى يهنئ منتخب اليد بكأس الأمم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة فى تاريخه.. وأود أن أشيد بالأداء البطولى والرجولى لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم فى اللعبة". واستضافت مصر، خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجارى، كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد فى نسخته الـ25 للرجال، وشارك فى البطولة 13 منتخبا من جميع أنحاء القارة السمراء.

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