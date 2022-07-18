جامعة طنطا تدرس المشاركة بالدعم الفنى فى مستشفى 57357 بالغربية

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، فإن الجامعة أبدت استعدادها لدراسة المشاركة بتقديم الدعم الفنى فى مستشفى 57357 بمدينة طنطا.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع رئيس الجامعة ونائبه مع محمد عريبى النائب بمجلس الشيوخ، والمهندس سامح حبيب النائب بمجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم زيارة استطلاعية للمستشفى، للوقوف على الوضع الحالى والمشكلات التى يمكن أن تسهم جامعة طنطا فى المشاركة فنيا لحلها.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية المستشفى لأبناء محافظة الغربية وتقديمها أوجه الرعاية لأطفالنا.