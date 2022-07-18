محافظ المنيا ورئيس الجامعة يشهدان الأعمال الإنشائية لجامعة المنيا الأهلية

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان إعلامى أن الجامعات الأهلية طفرة فى قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالى بمصر لتقديمها خدمة تعليمية متميزة لطلاب إقليم الصعيد تتواكب مع تخصصات العصر الحديث ومتطلباته، مشيدا بارتفاع معدلات الإنجاز فى تنفيذ الإنشاءات فى فترة زمنية لم تتجاوز التسعة أشهر، مشيرا إلى أن جامعة المنيا الأهلية قد روعى فى تصميمها أن تكون مبانى ذكية ومرنة فى ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع العالمية، لتقدم للمجتمع خريجين قادرين على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، وإكسابهم المهارات الضرورية التى يتطلبها سوق العمل الحديث، والحد من سفر الطلاب للتعليم بالخارج.
وأكد المحافظ، على الدور الفاعل والحيوى للجامعات الأهلية فى المشاركة المجتمعية وفى خلق جيل من الخريجين المتميزين فى مجال الطب والهندسة والعلوم الإنسانية ليصبحوا عونا لزملائهم فى باقى الجامعات المصرية والمساهمة فى تحقيق التنمية المجتمعية من أجل الحفاظ على صحة المواطن وبناء الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة التى تسعى كافة مؤسسات الدولة إليها فى كافة المجالات.
وأوضح البيان أن المحافظ ورئيس الجامعة تفقدا المبانى التعليمية للجامعة الأهلية الستة، وعددا من منشآت الجامعة الأهلية والتى تضم المبنى الإدارى، وبهوه الرئيسى، والذى يضم المكاتب القيادية العليا والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وغرف الاجتماعات، وقاعات الاحتفالات، بالإضافة للمنشآت الخدمية للعملية التعليمية والبحثية والمعامل ومبانى الورش، وذلك على مساحة 41.2 فدان، وبإجمالى تكلفة 2.2 مليار جنيه.
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