خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا والتعليم المزدوج ومراكز التميز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقررت وزارة التربية والتعليم، مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، إلى يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، بدلا من 20 يوليو، على هذا الرابــــــــــــــط، نزولا على رغبة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، هى مدارس حكومية، تخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطلاب عن طريق الحساب الموحد.

أولاً خطوات التقديم لأحد أنظمة التعليم الفنى

- التقديم يكون من خلال موقع الوزارة فقط من هنــــــــــا.

- استخدم حساب الطالب الموحد وكلمة المرور الخاصة بك.

- إذا أردت استرجاع بيانات الدخول (الحساب الموحد) ادخل هنـــــــــــــــا، باستخدام الرقم القومى وكود الطالب.

- بعد الدخول إلى المنصة، اقرأ خطوات ونظام التقديم بدقة ثم اضغط على استمرار.

- اقرأ الشروط والأحكام ثم اضغط على موافقة ومتابعة.

- يظهر أمامك حسابك الذى يتضمن بيانات الطالب، بينها بيانات غير قابلة للتعديل مثل الاسم والمجموع فى الشهادة الإعدادية، وبيانات قابلة للتعديل مثل العنوان ورقم الهاتف.

- استكمل بياناتك بدقة ثم ابدأ خطوات التقديم.

- تظهر للطالب الأنظمة التعليمية والمدارس المتاحة له وفقاً لمجموعه بالإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها.

- يمكن للطالب اختيار نظام واحد أو نظامين بحد أقصى من الأنظمة التعليمية المتاحة.

- إذا كنت تقدم على نظام التعليم والتدريب المزدوج أو نظام مراكز التميز، فبعد اختيار اسم المدرسة اضغط على عرض التخصصات، لاختيار 3 رغبات بحد أقصى.

- بإمكان الطالب اختيار تخصص أو أكثر فى نفس المدرسة أو فى مدارس مختلفة حسب الأولوية.

- إذا كنت ستتقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية فبإمكانك التقديم إلى 3 مدارس بحد أقصى.

- راجع رغباتك ورتبهم حسب أولوياتك قبل الضغط على زر إرسال تنسيق.

- بعد الضغط على "إرسال تنسيق" لا يمكنك تعديل الرغبات.

- فى حال التقديم إلى نظام واحد، ودرجاتك فى الإعدادية تسمح لك بالتقديم فى نظام آخر، ستوجه لك المنصة الإلكترونيا سؤالا فى هذا الشأن.

ثانياً: اختبار القبول

- بعد الانتهاء من التسجيل يصلك إيميل لدفع رسوم دخول اختبار القبول، بقيمة 100 جنيه.

- الرسوم تدفع في أقرب فرع لشبكة فورى أو البريد المصرى أو E- Finance.

كود الدفع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال فورى على كود 66643، أو باسم الخدمة (اختبار-التكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصرى، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكود الدفع الخاص بمدارس التعليم المزدوج من خلال فورى 66617 أو باسم الخدمة (اختبار- التعليم المزدوج) من خلال البريد المصرى، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج.

وكود الدفع الخاص بمراكز التميز من خلال فورى 66644 أو باسم الخدمة (اختبار- مراكز التميز) من خلال البريد المصرى، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمراكز التميز.

- المبلغ المدفوع لا يسترد ولا يضمن لك اجتياز الاختبار.

- لا بد من الدفع قبل انتهاء فترة التقديم حتى يصلك إيميل بموعد ومكان الاختبار.

- حافظ على إيصال الدفع.

- اذهب إلى الاختبار فى الموعد المحدد لك، حتى لا تفوتك الفرصة.

- يؤدى الطالب اختبارا واحدا فقط، وإن كان متقدما لأكثر من نظام تعليمى.

- درجة الاختبار تحدد النظام التعليمى الذي يستكمل فيه الطالب خطوات التقديم.

- تابع الإيميل بشكل يومى لمعرفة النتيجة.

- تنسيق درجتك في الاختبار يتم حسب رغباتك التي سجلها.

- فى حال نجاحك فى الاختبار يصلك رسالة على الإيميل تضم تفاصيل الرغبة التي تم تنسيقك فيها.

- إذا وصلك إيميل بعدم اجتيازك الاختبار، لن تستطيع استكمال الخطوات ودخول المقابلة الشخصية، لكن بإمكانك الدخول إلى هذا الرابــــــــــط للتعرف على خيارات أخرى متاحة على موقع الوزارة.

ثالثاً: المقابلة الشخصية

- حال نجاحك فى الاختبار الإلكترونى تنتقل إلى مرحلة المقابلة الشخصية، وهنا يطلب منك دفع مبلغ 150 جنيه نظير حضور المقابلة، بنفس الحسابات التى تم دفع رسوم الاختبار من خلالها (فورى البريد المصرى- E-Finance).

- تابع الإيميل لمعرفة موعد المقابلة الخاص بك.

- جهز نفسك للمقابلة واحضر معك المستندات المطلوبة.

- اذهب فى موعدك، وتحلى بالهدوء والتركيز.

- بعد المقابلة تابع الإيميل لمعرفة التخصص الذى قبلت فيه.

- إذا تم قبولك فى أحد الرغبات توجه إلى المدرسة لاستكمال تسليم مستندات التقديم وبدء الدراسة.

- إذا وصلك إيميل يخبرك بأنك على قائمة الانتظار، اعلم أنك لم تقبل أو ترفض بشكل نهائى، لكنك ستنتظر بعضا من الوقت، ولا تنس متابعة الإيميل.

- إذا لم توفق فى المقابلة الشخصية، ولا يزال هناك أماكن متاحة فى رغباتك الثلاثة، من الممكن أن يكون أمامك فرصة أخرى لدخول مقابلة جديدة، فى حالة أن درجاتك فى اختبار القبول تسمح بذلك.

- إذا اخترت دخول مقابلة ثانية فى نظام مختلف عن نظام المقابلة الأولى، سيطلب منك دفع مبلغ 150 جنيها رسوم المقابلة الجديدة، أما إذا كانت المقابلة على نفس النظام لن تحتاج إلى دفع هذا المبلغ.

- استمر فى متابعة الإيميل، لمعرفة مكان وموعد المقابلة الجديدة.

- إذا لم ترغب فى دخول مقابلة جديدة اضغط على تصفح خيارات أخرى، لمعرفة الخيارات المتاحة أمامك.

رابعاً: المستندات المطلوبة

- حافظة مستندات بلاستيكية.

- صورة من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح.

- أصل إيصال سداد مصروفات الاختبار والمقابلة الشخصية (100+150 جنيه).

- صورتان شخصيتان.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة من شهادة الميلاد.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحى أو مستشفى حكومى أو وحدة صحية بخلو الطالب من الأمراض.

- تعد الأوراق لتقديمها في يوم المقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة أن اختيار الانضمام لأحد أنظمة التعليم الفنى هو اختيار مميز، لأنه يعنى ان الطالب سيكون شخص فعال فى المجتمع وقادر على المساهمة فى بناء مصر وتغيير مستقبلها للأفضل بما يمتلكه من مهارات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط، فهناك فرصة لطلاب الإعدادية العام السابق وطلاب الأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين، بتقديم بيان درجات معتمد وصورة شهادة الميلاد وطلب التحاق بأحد المدارس، بمقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ب 12 شارع الفلكى، المبتديان، القاهرة.

وفى حالة مواجهة أى مشكلة أو الرغبة فى الاستفسار عن أى معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكن التواصل مع مسئولى وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكترونى التالى: [email protected]