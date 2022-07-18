مدبولى يشهد نهائى كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ختام النسخة الـ25 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بين الفريق المصرى وفريق الرأس الأخضر.





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