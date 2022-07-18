انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الاثنين.. خسر كتير اوي وفرح العرسان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، ووصلت خسارته لـ 12 جنيهاً بالمقارنة بما جاء في بداية التعاملات، ويعتبر من أبرز المعادن الهامة التي توجد وتنتشر في كل محلات الصاغة.

الذهب يخسر في آخر اليوم بكل محلات الصاغة

وسجل الذهب في بداية التعاملات ارتفاع وصل لجنيهان مدفوعاً بالإرتفاع الذي طرأ عليه عالمياً، وقفز السعر الخاصة بالاوقية وصل لـ 1719 دولار وانخفض لـ 1707 دولار مع غلق البورصة العالمية اليوم، وتعتبر من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها ويريد معرفتها كل الشباب المقبلين على الزواج بشكل دائم.

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الاثنين

وهبط السعر الخاص بالذهب اليوم في مصر خلال نهاية التعاملات اليومية، وهو يقيس متوسط التحركات الخاصة به في مصر، ويبحث عنه طوال الوقت جميع الشباب المقبلين على الزواج والسيدات الذين يريدون الحصول على المعدن الأصفر بجميع أشكاله وأنواعه المختلفة، وسعره يأتي كما يلي:

سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 1114 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 975 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 836 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 652 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 7800 جنيهاً.