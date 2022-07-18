انت الان تتابع خبر.تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022.. خطوات سهلة على موقع وزارة التضامن والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي عن خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 لكل مستفيدي تكافل وكرامة، وأيضاً لمن تقدموا ليحصلون على الدعم، وتمت الإشارة إلى أنه هناك 4.1 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي تكافل وكرامة بإجمالي 17 مليون مواطن.
خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022
- الدخول على رابط تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- يكتب الشخص الرقم القومي في الجزء الخاص به.
- يضغط المواطن على استعلام.
- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وبها البيانات الآتية:
- الإدارة الاجتماعية، المحافظة.
- تحديد نوع البطاقة للمواطن “تكافل أو كرامة”.
- تحديد نوع البطاقة ساري أو إيقاف أو تحميد.
- ويذكر السبب في حالة التجميد أو الإيقاف.
خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة
- يقوم المواطن القائمة بالشكوى بتسجيل رقم بطاقته الشخصية.
- النقر على كلمة تسجيل شكوى.
- تظهر صفحة البيانات الاستعلامية للشكاي، وهي “اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز- قسم الشرطة التابع له (ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج)”.
- تحديد نوع الشكاوي من قائمة الاختيارات، كتابة العنوان الخاص بالإقامة بالوصف الدقيق.
- تسجيل رقم التليفون المحمول للشكاوي.
- رقم الهاتف الأرض.
- كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
- النقر على كلمة تسجيل.
- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وأيضاً رقم الشكوى.
- طبع الشكوى التي تم تسجيلها بالنقر على كلمة طباعة.
- محتويات الشكوى تظهر وتشمل على التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بجميع الوثائق المطلوبة.