انت الان تتابع خبر.تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022.. خطوات سهلة على موقع وزارة التضامن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي عن خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 لكل مستفيدي تكافل وكرامة، وأيضاً لمن تقدموا ليحصلون على الدعم، وتمت الإشارة إلى أنه هناك 4.1 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي تكافل وكرامة بإجمالي 17 مليون مواطن.

خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022

الدخول على رابط تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

يكتب الشخص الرقم القومي في الجزء الخاص به.

يضغط المواطن على استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وبها البيانات الآتية:

الإدارة الاجتماعية، المحافظة.

تحديد نوع البطاقة للمواطن “تكافل أو كرامة”.

تحديد نوع البطاقة ساري أو إيقاف أو تحميد.

ويذكر السبب في حالة التجميد أو الإيقاف.

خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة