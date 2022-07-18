انت الان تتابع خبر بالصور – واقعة ميكب أرتست المحلة الكبري التي ولعت السوشيال بسبب الفلوس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، واقعة غربية بين فتاة في أوائل العقد الثالث من عمرها الأمر ليلة خطوبتها وميكب أرتست شهيرة في نفس نطاق المدينة.

القصة بدأت عندما ذهبت فتاة إلي ميكب أرتست“ن. ب” لعمل باكدج ميكب سوارية، الذي كان يبلغ ثمنه 500 جنيهاً، ولكن مجرد علمهم بأنها هذا المكياج لخطوبتها طالبوا الحصول على 1500 جنيهاً

الغريب في الأمر أنه عندما اعترضت العورس على اختلاف التكاليف المالية، قام القائمون على مركز التجميل بغسل وجهها بالإكراه، مما جعل هذه القصة تتصدر كل محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

من جانبها قالت العروس حول الواقعة الحمد لله روحت وفعلا كنت محتاجه مكياج خفيف إلا أنهم نفذوا ميكب مختلف وفوجئت فور علمهم أن خطوبتي في ذات اليوم شرعوا في غسل وجهي بسبب خلاف علي تكلفة باكدج.

وقالت صاحبت مركز التجميل “كل كلام فيس بوك عاري من الصحة واحنا بنحترم كل عملائنا وسمعتنا الناس كلها عارفها كويس الحمد لله ”