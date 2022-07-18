تنسيق القبول في مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالقاهرة.. هنقدمهالكم بالدرجات كاملة

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رياض - احمد صلاح - قامت مديرية التربية والتعليم في القاهرة بالإعلان عن تنسيق القبول في مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالقاهرة وهو “الصناعي والتجاري والفندقي”، وذلك للعام الدراسي القادم 2022/2023، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع اولياء الامور والطلبة والطالبات.

تنسيق القبول في مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالقاهرة 2022

-مدرسة رقي المعارف الصناعية بنين تخصص “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

– مدرسة شبرا الثانوية الميكانيكا بنين تخصص “ميكيانيكا صيانة وإصلاح صيانة السيارات” 220 درجة.

– مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

– مدرسة غمرة الثانوية الصناعية بنين “صيانة وميكانيكا” 220 درجة.

– مدرسة أحمد عرابي الصناعية بنين “تركيبهات كهربية” 225 درجة.

– مدرسة الشهداء لوء مهندس ماجد صالح الصناعية بنين “تبريد وتكيف” 225 درجة.

– مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي الصناعية بنين التخصص” ميكيانيكا صيانة وإصلاح سيارات 220 درجة، تركيبات كهربية” 225 درجة.

– مدرسة السلام ث صناعية بنات التخصصص “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

– مدرسة المرج ث الصناعية بنين “الملابس الجاهزة” 180 درجة كهرباء صناعية 240 درجة.

– مدرسة باب الشعرية الصناعية بنات “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

– مدرسة العباسية الميكانيكا الصناعية بنين “ميكانيكا صيانة وإصلاح” 220 درجة.

– المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج “زين العابدين” سمكرو ودوكو 200 درجة، التبريد والتكيف 225 درجة، صيامة وإصلاح السيارات 220 درجة.

– مدرسة القاهرة الفنية الصناعية بنات “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

– مدرسة المعادي الصناعية بنات “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

– مدرسة تحيا مصر 3 بحي الأسمرات “الملابس الجاهزة” 180 درجة.

مدارس في مصنع

– مدرسة نيو مودرن بلاست “تشغيل ماكينات بلاست” 220 درجة.

– مدرسة الهيئة العربية للتصنيع “إلكترونيات” 240 درجة.

– مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية “تكنولوجيا الصناعات الحيوية” 250 درجة.