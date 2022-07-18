رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 10:26 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

و تُختتم منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2022، مساء اليوم عندما يواجه منتخب مصر صاحب الضيافة نظيره منتخب الرأس الأخضر في المباراة النهائية.

منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2022، بعد فوزه على تونس بنتيجة 29-27، في نصف النهائي، فيما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالاطاحة بنظيره المغربي بنتيجة 23-19.