انت الان تتابع خبر التقديم في مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرفوا الشروط لكل طلاب الإعدادية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية هي واحدة من المدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التربية والتعليم لكل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وآخر موعد للتقديم يوم 20 يوليو 2022.

شروط التقديم في مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بمجموع لا بقل عن 250 درجة.

يجب أن يقوم الطالب التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم.

يتوفر التقديم لكلاً من البنين والبنات من محافظات القاهرة “القاهرة والجيزة والقليوبية”.

ولا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2022.

ويجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم، بالتعليم مع الشريك الصناعي.

مميزات مدرسة فولكس فاجن