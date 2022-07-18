انت الان تتابع خبر الحق الحجز بدأ – خدلك شقة سكنية كاملة التشطيب بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء حسام الدين مصطفى رزق اليوم الأثنين الموافق 18 يوليو 2022 في بيع كراسات الشروط الخاصة بالحصول علي وحدات سكنية ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، في مقر الهيئة الرئيسي في “3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن عملية بيع كراسات الشروط سوف تستمر حتي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، مشيراً أنه سوف تقام عملية الحجز بنظام القرعة المعلنة، حيث أن عدد الوحدات السكنية التي تم عرضها يقدر بـ33 وحدة تتواجد في موقع متميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بمساحات ” 109 م٢ – 124 م٢ – 152م٢.

وأشارت الهيئة أن سوف يتم عقد القرعة يوم 15 أغسطس المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.