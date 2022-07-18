محافظ المنوفية: يجب مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ورفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات للتعامل الفورى مع أية طوارئ.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للفيروس ومدى جاهزية المستشفيات ومنظومة الأكسجين.

وأكد المحافظ - فى تصريح - أن الوضع الحالى لجائحة كورونا مطمئن ومستقر بكافة أرجاء المحافظة، مشددا على ضرورة تنشيط فرق الترصد لاكتشاف الحالات المصابة والمشتبه إصابتها والتأكد من توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن مراجعة منظومة الأكسجين بكافة المستشفيات ومتابعة حجم الاستهلاك.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور خالد عبد لغنى بتنشيط الحملات التوعوية لحث المواطنين على الإقبال للحصول على الجرعات التنشيطية للفيروس بمراكز تلقى اللقاح المتواجدة بكافة المستشفيات المركزية ومراكز الشباب ومكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وشدد المحافظ على تكثيف عمل اللجان التفتيشية المشتركة للمرور على كافة الجهات والمصالح الحكومية والمواصلات العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعى، وعدم تأدية الخدمة للمواطنين غير الحاصلين على اللقاح حفاظا على الصحة العامة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات أمام اللجان لضمان تحقيق المستهدف.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الجرعات أمام المواطنين، مع الإستمرار فى تنفيذ خطة تطعيم طلاب المدارس بنطاق المحافظة، وإعداد تقارير يومية عن طبيعة الموقف الحالى للفيروس.