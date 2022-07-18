الطاهرى: مصر كانت حاضرة على الساحة الدولية بقوة خلال قمة جدة وحوار بطرسبرج

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية تتعامل بكل هدوء وثقة مع مثلث التحديات الماثل أمام التحديات "الطاقة والغذاء والمناخ".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته الكاملة وطرح رؤية شاملة من أجل مواجهة التحديات التى تقع على القارة الإفريقية فى القلب منها وسط اضطراب عالمى ومنطقة عند مفترق طرق وتحد كبير، ولم تمنع الأعباء الكثيرة تطلع مصر وشعبها إلى مستقبل أفضل بخطى واثقة.