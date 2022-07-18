انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد اختبارات القدرات 2022.. اعرف معاد التسجيل عشان يبقي تلحقوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، بالتأكيد على ان موعد اختبارات القدرات 2022، وهو الذي يحث عنها حالياً كل أولياء الامور والطلبة والطالبات.

موعد اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة

وسوف تكون اختبارات القدرات بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، وهذا يكون طبقاً للضوابط والقواعد التي تم تحديدها من خلال الاعلى للجامعات في هذا الشأن، ومن أهمها الالتزام والعمل بجميع القواعد الخاصة بالعام الماضي، والتشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

تنسيق الجامعات 2022

وقالت المصادر أن وزارة التعليم العالي سوف تبدأ في تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال اختبارات القدرات 2022 بالتنسيق مع كل الكليات المتنوعة في الجامعات، وهذا يأتي في إطار المتابعة الدورية واللحظية لجميع الأعمال الخاصة بالاختبارات، ورصد جميع المشاكل والبدء في حلها سريعاً، والتأكيد على أنه يوجد الكير من الضوابط والقواعد التي يتم العمل بها.