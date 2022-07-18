انت الان تتابع خبر منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تحذر من الحرارة الشديدة وارتفاعها لدرجتين عن اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكدت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاع بسيط في درجات اليوم الاثنين على جميع الأنحاء بقيم تكون ما بين 1 لـ 2 درجة مئوية، وتنتشر الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وسيناء وجنوب الصعيد، ومن المرجح أن تسجل القاهرة 36 درجة ويكون معتدل رطب في الليل.

ارتفاع الحرارة والرطوبة في الليل

وكشفت الهيئة في بيان لها أن هناك نشاط للرياح على جميع السواحل الشمالية الغربية، وهي التي تعمل على رفع الأمواج نسبياً يصل ارتفاعها لـ 1.5 متر على كلاً من سواحل مطروح والسلوم، وهذا ما يؤدي إلى تقليل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الليل.

منخفض الهند الموسمي يؤدي لارتفاع الحرارة

وأعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد منذ أمس منخفض الهند الموسمي وهو ما يسبب ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وسوف يشهد اليوم ارتفاع آخر في درجات الحرارة بحوالي درجتين على كل المحافظات، وترتفع نسبة الرطوبة بسبب امتداد المنخفض.