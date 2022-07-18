انت الان تتابع خبر تدهور حالة ميكب أرتست المحلة.. فقدت النطق بعد هجوم السوشيال ميديا عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت الأقاويل مستمر حول واقعة ميكب أرتست المحلة، وذلك لأنها تعرضت إلى هجوم شديد على السوشيال دخلت بسببه في حالة نفسية سيئة جداً، ونتج عنه فقدها النطق وهذا ما اثر عليها كثيراً.

تدهور حالة ميكب أرتست المحلة تكشفه مساعدتها

وقالت دعاء مساعدة ميكب ارتيست في المحلة بصالون تجميل جميع التفاصل التي حدثت مع العروسة الآء عزب، وهي أنها لم تخبر أحد انها عروسة واتفقت على ميكب سوارية فقط، وبع الانتهاء من التجميل اعترضت بدون أن يتعرض لها أحد، وقالت “اللي ذوقها بنت من المكان، ولما خلصت آلاء قعدت تتكلم وأسلوبها مش لطيف، وتقول الميكب مش حلو على وشي وأوفر أوي، حاولنا نهديها ونقولها هنعملك اللي انتي عايزاه، وهي مفيش فايدة”.

وقالت أنها بسبب شدة الانهيار من البكاء فقدت النطق وأصبحت حالتها النفسية سيئة جداً، وقالت المساعدة “هنعمل بلاغ ونقدم فيه تفريغ الكاميرات، لأن الهجوم اللي حصل صعب جداً، واحنا مكناش هنتكلم أصلاً، بس طالما العروسة نزلت صورها وكمان عملت محادثة فيك، وإحنا مش هنسكت”.

رد سكرتيرة ميكب ارتست المحلة على ما حدث

وظهر لـ “نورا” الشهيرة بمكيب ارتست المحلة أن الآء هي العروسة وليست خطوبة أي شخص من اصدقائها وأقاربها، وتحدثت إليها نورا بشكل تلقائي، أن هذا الميك أب لا يناسبها وقالت المساعدة “كلمتها بطريقة لطيفة جداً، قالت لها الميك أب ده مينفعش لعروسة، مش مناسب خالص، هنعملك حاجة أحلى وأنا اللي هعملهالك ينفسي”.

وأضافت قائلة “الناس كلها عارفة مدام نورا وشغلها، فلازم تطلع بشكل يليق بيها كعروسة، الخطوبة عندنا بألف جنيه، ولكن عشان المشكلة اللي حصلت قولنا 450 بس”.