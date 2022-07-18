الأرصاد: نسبة الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تصل إلى 37 في الظل، ونستشعرها 39 درجة، والاستمتاع بالطقس يكون في السواحل الشمالية لأنها الملاذ الآمن هذه الفترات من العام..

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، وهناك ارتفاعًا في درجات الحرارة، والأجواء بدأت في التغيير؛ ليسود طقس شديد الحرارة.

ونصح المواطنين بالابتعاد عن الشمس، محذرًا من ارتفاع الأمواج خلال الـ 48 ساعة المقبلة، والابتعاد عن نزول البحر، لافتًا إلى أن هذا التحذير يستمر 48 ساعة فقط.

ولفت إلى أن تكرار الموجات التي يوجد بها عدم استقرار سببه التغيرات المناخية، مؤكدًا أن درجات الحرارة أواخر الأسبوع الماضي وصلت إلى 40 درجة في بريطانيا، ووصلت إلى 42 درجة في إسبانيا.

وأكد أن وجود مرتفع جوي على جنوب إفريقيا يساهم في انتقال الكتلة الحارة إلى أوروبا؛ الأمر الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يقود بدوره لحرائق الغابات، لافتًا إلى أن نهاية الأسبوع ستصل درجة الحرارة إلى 35 درجة.

وأوضح أن بريطانيا ستشهد تحسُن في الحالة الجوية، مطلع الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن موجات الحرائق في أوروبا بدأت في التزايد وهو الأمر الذي يعود للتغيرات المناخية.